x
04 июня 2025
|
последняя новость: 23:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 июня 2025
|
04 июня 2025
|
последняя новость: 23:44
04 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

США наложили вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе

Газа
США
ООН
Израиль
время публикации: 04 июня 2025 г., 23:30 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 23:34
США наложили вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе
AP Photo/Yuki Iwamura

В среду, 4 июня, США наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН, призывающую к прекращению огня в секторе Газы.

Резолюцию, содержавшую требование "немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в Газе, соблюдаемого всеми сторонами", поддержали представители оставшихся 14 стран.

Издание Al-Monitor https://www.al-monitor.com/originals/2025/06/us-vetoes-un-resolution-demanding-gaza-ceasefire отмечает, что при Байдене США неоднократно использовали свое право вето в СБ ООН, чтобы защитить Израиль от резолюций, призывающих прекратить боевые действия в Газе. С начала войны СБ ООН были приняты две резолюции о прекращении огня, при голосовании которых США или воздержались или проголосовали "за".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июня 2025

607-й день войны: удары в Газе и Сирии, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 июня 2025

Избраны новые члены Совета безопасности ООН, среди них впервые – Латвия
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 мая 2025

Иорданец сменил ливанца в составе Международного суда справедливости