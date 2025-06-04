США наложили вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе

В среду, 4 июня, США наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН, призывающую к прекращению огня в секторе Газы.

Резолюцию, содержавшую требование "немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в Газе, соблюдаемого всеми сторонами", поддержали представители оставшихся 14 стран.

Издание Al-Monitor https://www.al-monitor.com/originals/2025/06/us-vetoes-un-resolution-demanding-gaza-ceasefire отмечает, что при Байдене США неоднократно использовали свое право вето в СБ ООН, чтобы защитить Израиль от резолюций, призывающих прекратить боевые действия в Газе. С начала войны СБ ООН были приняты две резолюции о прекращении огня, при голосовании которых США или воздержались или проголосовали "за".