Спутниковые снимки ImageSat: показаны уничтоженные российские стратегические бомбардировщики

Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B и предоставляющая разведывательные решения, передала редакции Newsru.co.il и другим СМИ снимки, на которых показаны последствия операции "Паутина", осуществленной Службой безопасности Украины (СБУ) 1 июня 2025 года на российской авиабазе "Белая" в Иркутской области и на авиабазе "Оленья" в Мурманской области.

Всего в тот день FPV-дроны атаковали четыре российские авиабазы, "Белая" была самой дальней целью – около 4700 км от украинской границы.

На представленных снимках показаны три зоны поражения на авиабазе "Белая". Все самолеты стояли без прикрытия. В первой зоне поражены и полностью уничтожены четыре стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Во второй зоне поражены и полностью уничтожены четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС.

На авиабазе "Оленья", судя по предоставленным снимкам, были уничтожены четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС. По другим данным, там же был уничтожен и самолет Ан-12. Все самолеты стояли без прикрытия.

Таким образом, только на двух авиабазах – "Белая" и "Оленья" – были уничтожены не менее 12 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев.

В отчетах генштаба ВСУ 3 июня было сказано про ликвидацию 12 самолетов (без указания типа), а затем – еще 29 самолетов – итого 41 машина. Российская сторона официально не подтверждает даже очевидную потерю 12 стратегических бомбардировщиков.

СБУ заявляла о ликвидации 41 российского самолета, среди них – А-50, Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160.

Оценка NATO: уничтожено 15 бомбардировщиков ТУ-95МС, 12 бомбардировщиков ТУ-22М3, один самолёт раннего предупреждения А-50. При этом отмечается, что потери могут быть более значительными.

В воскресенье, 1 июня 2025 года была проведена масштабная спецоперация "Паутина", в ходе которой были атакованы четыре российских авиабазы в разных регионах. Операция была спланирована и осуществлена Службой безопасности Украины. Были атакованы стратегические авиабазы "Оленья" в Мурманской области, "Белая" в Иркутской области, "Дягилево" в Рязанской области, "Иваново" (Северный) в Ивановской области.

На всех четырех аэродромах базировалась стратегическая авиация ВС РФ – бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160, самолеты А-50, Ту-154 и др.

Потери самолетов Ту-95МС и Ту-22М3 для России невосполнимы, так как они больше не производятся. По состоянию на начало войны, согласно открытым источникам, армия РФ располагала примерно 110 стратегическими бомбардировщиками – около 70 Ту-160 и Ту-95 и около 40 Ту-22М3.

Атаки осуществлялись путем запуска роев FPV-дронов через крыши контейнеров на фурах, находившихся на территории России в непосредственной близости от стратегических объектов.

Речь идет о самой масштабной операции СБУ на территории России с начала войны, которая была развязана режимом Путина 24 февраля 2022 года.