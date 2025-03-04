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Мир

Трамп пообещал прекратить финансирование вузов, допускающих студенческие протесты

Дональд Трамп
Антисемитизм
Университеты
время публикации: 04 марта 2025 г., 18:56 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 18:56

Президент США Дональд Трамп пообещал прекратить федеральное финансирование учебных заведений, допускающих студенческие протесты.

"Будет полностью прекращено федеральное финансирование колледжей, школ или университетов, которые разрешают незаконные протесты. Агитаторы будут заключены в тюрьму или навсегда высланы в страны, из которых они приехали. Американские студенты будут навсегда исключены, или, в зависимости от преступления, арестованы", – написал Трамп в соцсети Truth.

Количество акций протеста в американских университетах существенно сократилось после победы Дональда Трампа на выборах. В первые дни на посту президента он подписал указ, позволяющий депортировать из США иностранных студентов, участвовавших в антиизраильских протестах, беспорядках в кампусах, выражавших поддержку ХАМАСу после атак 7 октября. В конце января был издан еще один указ о дополнительных мерах по борьбе с антисемитизмом.

Мир
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