x
04 марта 2025
|
последняя новость: 18:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 марта 2025
|
04 марта 2025
|
последняя новость: 18:56
04 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Зеленский после перепалки в Белом доме: "Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить"

Дональд Трамп
США
Украина
Владимир Зеленский
время публикации: 04 марта 2025 г., 18:41 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 19:03
Зеленский после перепалки в Белом доме: "Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить"
Toby Melville/Pool via AP

Президент Украины Владимир Зеленский, публичных извинений от которого ждут в Белом доме, выразил готовность "работать под сильным руководством Трампа" и заявил, что хотел бы все исправить.

В своем Х-блоге Владимир Зеленский написал пространный пост, в котором заявил о готовности Украины сесть за стол переговоров и поблагодарил США за их вклад. Он заверил, что помнит, комплексы Javelin, полученные от США, помогли переломить ход войны. "Мы помним момент, когда все изменилось – когда президент Трамп поставил Украине Javelin".

"Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира", – написал Зеленский. Он также пояснил, как может выглядеть первый этап: освобождение пленных, "перемирие в небе – запрет на ракеты, беспилотники большой дальности, удары по энергетическим объектам и гражданским инфраструктурам", немедленное перемирие на море. "Затем мы хотим очень быстро пройти все следующие этапы и работать с США, чтобы согласовать прочное окончательное соглашение", – пишет он.

Говоря о встрече в Вашингтоне, Зеленский пишет: "Наша встреча в Белом доме в пятницу прошла не так, как планировалось. Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение были конструктивными". Зеленский также написал, что готов в любое время и "в любом удобном формате" подписать соглашение о полезных ископаемых и безопасности.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 марта 2025

"Перевооружение Европы": фон дер Ляйен представила план на 800 млрд евро
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 марта 2025

СМИ: Трамп приостановил военную помощь Украине
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 марта 2025

Лавров: "Зеленский – нацист и предатель еврейского народа"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 марта 2025

Зеленский не намерен извиняться перед Трампом - несмотря на американские требования