Зеленский после перепалки в Белом доме: "Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить"

Президент Украины Владимир Зеленский, публичных извинений от которого ждут в Белом доме, выразил готовность "работать под сильным руководством Трампа" и заявил, что хотел бы все исправить.

В своем Х-блоге Владимир Зеленский написал пространный пост, в котором заявил о готовности Украины сесть за стол переговоров и поблагодарил США за их вклад. Он заверил, что помнит, комплексы Javelin, полученные от США, помогли переломить ход войны. "Мы помним момент, когда все изменилось – когда президент Трамп поставил Украине Javelin".

"Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира", – написал Зеленский. Он также пояснил, как может выглядеть первый этап: освобождение пленных, "перемирие в небе – запрет на ракеты, беспилотники большой дальности, удары по энергетическим объектам и гражданским инфраструктурам", немедленное перемирие на море. "Затем мы хотим очень быстро пройти все следующие этапы и работать с США, чтобы согласовать прочное окончательное соглашение", – пишет он.

Говоря о встрече в Вашингтоне, Зеленский пишет: "Наша встреча в Белом доме в пятницу прошла не так, как планировалось. Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение были конструктивными". Зеленский также написал, что готов в любое время и "в любом удобном формате" подписать соглашение о полезных ископаемых и безопасности.