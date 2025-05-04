На фоне напряженности с Индией Пакистан испытал баллистическую ракету

Пакистан осуществил успешные испытания баллистической ракеты Abdali дальностью 450 километров. Запуск осуществлен на фоне значительного роста напряженности с Индией из-за теракта в Кашмире.

"Запуск ракетной системы был призван проверить оперативную готовность войск и функционирование ключевых технических параметров, включая новейшую систему навигации и повышенную маневренность", – говорится в заявлении военного командования.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф поздравили инженеров, ученых и всех, кто содействовал успеху испытания.

Напомним, что Индия возложила на Пакистан ответственность за теракт 22 апреля в Кашмире, жертвами которого стали 26 человек. На границе происходят перестрелки.

30 апреля министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что у страны есть точные разведданные, согласно которым, в ближайшие 24-36 часов Индия намерена атаковать Пакистан. На данный момент этого не произошло.