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    В мире

    Нобелевская премия по химии присуждена за открытие и синтез квантовых точек

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    Нобелевская премия по химии присуждена за фундаментальные исследования в нанотехнологиях
    Angela Weiss/Pool Photo via AP

    В среду, 4 октября, Нобелевская премия в области химии была присуждена американцу Мунги Бавенди (Тунис, Франция, США), Луиcу Брюсу (США) и Алексею Екимову (Россия, США) (из-за ошибки их имена стали известны за несколько часов до официального объявления). Премия им присуждена "за открытие и синтез квантовых точек".

    5 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 6 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 9 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

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    Напомним, что в прошлом году лауреатами Нобелевской премии в области химии стали Каролин Рут Бертоцци (США), Мортен П. Мелдал (Дания) и Карл Барри Шарплесс (США). Премия была присуждена им "за развитие клик-химии и биоортогональной химии".

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    Лауреаты Нобелевской премии 2023 года

    В области медицины и физиологии. Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США). За открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.

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    В области физики. Пьер Агостини (США), Ференц Краузу (Венгрия) и Анн Л’Юилье (Франция). За экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе.

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    В области химии. Мунги Бавенди (Тунис, Франция, США), Луиcу Брюсу (США) и Алексею Екимову (Россия, США) "за открытие и синтез квантовых точек".

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 4 Октября 2023
    Письмо с именами нобелевских лауреатов по химии по ошибке было раньше времени разослано в СМИ
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 3 Октября 2023
    Нобелевская премия в области физики присуждена за изучение электронов и природы света
    // https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 2 Октября 2023
    Нобелевская премия по медицине присуждена ученым, исследования которых помогли создать вакцины против коронавируса
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