После взрыва на НПЗ в Капотне власти Москвы отменили салюты на день города

Празднования дня города, который будет отмечаться в Москве 7-8 сентября, пройдет без салютов и фейерверков. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг российской столицы Алексей Немерюк.

Накануне стало известно, что салют на день города отменен и в Челябинске, также отмечающем праздник 7 сентября. А решение об отмене еще одного из элементов праздничной программы, шоу дронов, было принято еще в конце августа.

Несложно предположить, что эти ограничения вызваны войной с Украиной и участившимися ударами украинских беспилотников по объектам, расположенным в глубине российской территории.

1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что упавший сбитый беспилотник повредил "отдельно стоящее техническое помещение" Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.

Ранее Собянин сообщал о десяти уничтоженных дронах. Один из них также был сбит в районе МНПЗ в Капотне. Московскими властями утверждается, что пострадавших нет.

Отметим, что зачастую власти РФ рапортуют о сбитых БПЛА, "обломки" которых с удивительной точностью попадают по стратегическим объектам.