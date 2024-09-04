Российский ракетный удар по Львову: не менее семи погибших, в их числе женщина и три ее дочери

Уточнены данные о жертвах российской атаки во Львове. В результате ракетного удара по мирному городу погибли не менее семи человек, в числе трое детей (три девочки из одной семьи погибли вместе с матерью).

Около 40 человек получили ранения.

Разбор завалов продолжается, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Число жертв может возрасти.

Напомним, что 3 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Полтаве. Погибли более 50 человек, сотни людей получили ранения.