Российский ракетный удар по Львову: не менее семи погибших, в их числе женщина и три ее дочери
время публикации: 04 сентября 2024 г., 12:22 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 12:22
Уточнены данные о жертвах российской атаки во Львове. В результате ракетного удара по мирному городу погибли не менее семи человек, в числе трое детей (три девочки из одной семьи погибли вместе с матерью).
Около 40 человек получили ранения.
Разбор завалов продолжается, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Число жертв может возрасти.
Напомним, что 3 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Полтаве. Погибли более 50 человек, сотни людей получили ранения.
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