x
04 сентября 2024
|
последняя новость: 13:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 сентября 2024
|
04 сентября 2024
|
последняя новость: 13:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Российский ракетный удар по Львову: не менее семи погибших, в их числе женщина и три ее дочери

время публикации: 04 сентября 2024 г., 12:22 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 12:22
Российский ракетный удар по Львову: не менее семи погибших, в их числе женщина и три ее дочери
State Emergency Service of Ukraine via AP

Уточнены данные о жертвах российской атаки во Львове. В результате ракетного удара по мирному городу погибли не менее семи человек, в числе трое детей (три девочки из одной семьи погибли вместе с матерью).

Около 40 человек получили ранения.

Разбор завалов продолжается, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Число жертв может возрасти.

Напомним, что 3 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Полтаве. Погибли более 50 человек, сотни людей получили ранения.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 сентября 2024

Генштаб ВСУ заявил о перехвате 22 "шахедов" и семи российских ракет
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 сентября 2024

Армия РФ нанесла ракетный удар по Львову: есть жертвы, десятки раненых
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 сентября 2024

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 924-й день войны