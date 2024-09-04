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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку

время публикации: 04 сентября 2024 г., 09:38 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 09:44
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку
AP Photo/Efrem Lukatsky

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в Верховную Раду прошение об отставке. Об этом сообщил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук. Отставка – часть значительных кадровых изменений в украинском руководстве.

3 сентября прошения об отставке направили министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Кулебе 43 года, он карьерный дипломат, начавший службу в министерстве иностранных дел в 2003 году. Возглавил министерство в 2020 году после отставки своего предшественника Вадима Пристайко.

Мир
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