Спецдокладчик ООН по палестинскому вопросу останется на своем посту до 2028 года
время публикации: 05 апреля 2025 г., 10:37 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 10:51
Специальная сессия Совета ООН по правам человека в пятницу, 4 апреля, подтвердила, что Франческа Альбанезе может оставаться на своем посту до 2028 года, несмотря на попытки американских и европейских законодателей и еврейских организаций отстранить ее от должности.
Альбанезе, специальный докладчик по вопросам о положении на палестинских территориях, известна своей антисемитской и антиизраильской риторикой. В частности, она назвала Армию обороны Израиля "прогнивший до мозга костей" и призвала медиков мира начать бойкот Израиля в знак протеста против разрушения системы здравоохранения сектора Газы.
Ни одна из жалоб на нее не была рассмотрена во время слушаний в Женеве.