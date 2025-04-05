x
05 апреля 2025
|
последняя новость: 10:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 апреля 2025
|
05 апреля 2025
|
последняя новость: 10:57
05 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Спецдокладчик ООН по палестинскому вопросу останется на своем посту до 2028 года

ООН
Антисемитизм
время публикации: 05 апреля 2025 г., 10:37 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 10:51
Франческа Альбанезе
Фото: Википедия

Специальная сессия Совета ООН по правам человека в пятницу, 4 апреля, подтвердила, что Франческа Альбанезе может оставаться на своем посту до 2028 года, несмотря на попытки американских и европейских законодателей и еврейских организаций отстранить ее от должности.

Альбанезе, специальный докладчик по вопросам о положении на палестинских территориях, известна своей антисемитской и антиизраильской риторикой. В частности, она назвала Армию обороны Израиля "прогнивший до мозга костей" и призвала медиков мира начать бойкот Израиля в знак протеста против разрушения системы здравоохранения сектора Газы.

Ни одна из жалоб на нее не была рассмотрена во время слушаний в Женеве.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 марта 2025

Спецдокладчик ООН обвинила Израиль в геноциде и призвала к введению санкций
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 31 декабря 2024

Спецдокладчик ООН по палестинскому вопросу призвала медиков мира к бойкоту Израиля