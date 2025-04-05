Спецдокладчик ООН по палестинскому вопросу останется на своем посту до 2028 года

Специальная сессия Совета ООН по правам человека в пятницу, 4 апреля, подтвердила, что Франческа Альбанезе может оставаться на своем посту до 2028 года, несмотря на попытки американских и европейских законодателей и еврейских организаций отстранить ее от должности.

Альбанезе, специальный докладчик по вопросам о положении на палестинских территориях, известна своей антисемитской и антиизраильской риторикой. В частности, она назвала Армию обороны Израиля "прогнивший до мозга костей" и призвала медиков мира начать бойкот Израиля в знак протеста против разрушения системы здравоохранения сектора Газы.

Ни одна из жалоб на нее не была рассмотрена во время слушаний в Женеве.