Спецдокладчик ООН по палестинскому вопросу призвала медиков мира к бойкоту Израиля

Франческа Альбанезе, специальный докладчик ООН по палестинскому вопросу, призвала медиков мира начать бойкот Израиля в знак протеста против разрушения системы здравоохранения сектора Газы.

"Разрыв медиками всех связей с Израилем станет действенным путем осуждения Израиля за полное уничтожение системы здравоохранения в Газе, что является критической частью проводящегося там геноцида", – сообщила международная чиновница.

Напомним: Международный Красный крест выступил 30 декабря с заявлением, в котором сообщил, что в результате военных действий между Израилем и ХАМАСом система здравоохранения в северной части сектора Газы была полностью уничтожена, а больницы стали непригодными к использованию.

"Боевые действия в районе и в самих больницах, разрушив систему здравоохранения ставит гражданское населения севера сектора перед риском остаться без ухода, способного спасти жизнь. Защита медицинских учреждений – одно из требований международного права", – говорится в заявлении.

ХАМАС и другие террористические организации используют медицинские учреждения для прикрытия своей деятельности. В ходе операции, которую ЦАХАЛ проводил в последние дни в больнице "Камаль-Адуан", было убито около 20 террористов, 240 задержано.