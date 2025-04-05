ФСИН заявил, что "битцевский маньяк" готов признаться еще в 11 убийствах

Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как "битцевский маньяк", заявил, что готов признаться еще в 11 убийствах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

"Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы", – заявили во ФСИН.

Информация о причастности Пичушкина к нераскрытым преступлениям "была получена в ходе проведения совместных мероприятий сотрудниками Главного оперативного управления ФСИН России и Главного управления уголовного розыска МВД России", добавили в пресс-службе, не став уточнять другие подробности.

Александр Пичушкин был задержан в 2006 году. В 2007 году присяжные признали Пичушкина в 48 убийствах и трех покушениях на убийство. Убийства, как доказало следствие, Пичушкин совершал в 1992 году и 2001-2006 годах, обычно убивая ударом тупого предмета по голове. В основном жертвами "битцевского маньяка" становились мужчины, но убиты были и три женщины. Сам Пичушкин утверждал, что убил 60 человек, а всего собирался совершить 64 убийства – по числу клеток на шахматной доске, напоминает "Медуза".

С 2008 года Пичушкин находится в колонии особо режима для пожизненно осужденных "Полярная сова" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. В этой колонии погиб Алексей Навальный. Соратники политика уверены, что он был убит.