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Мир

Нетаниягу намерен вылететь в Вашингтон на встречу с Трампом

Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 05 апреля 2025 г., 11:46 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 12:13
Нетаниягу намерен вылететь в Вашингтон на встречу с Трампом
AP Photo/Evan Vucci

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен в понедельник, 6 апреля, вылететь в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Детали поездки еще не уточнены.

Если встреча состоится, как и планировалось, Нетаниягу станет первым иностранным лидером, который встретится с Трампом в рамках усилий по отмене новых пошлин, введенных американской администрацией. Отметим, что Биньямин Нетаниягу был первым иностранным лидером, приглашенным в Белый дом во время второго президентского срока Дональда Трампа.

CNN сообщает, что Трамп ведет переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля, пытаясь сформировать с ними индивидуальные торговые соглашения.

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