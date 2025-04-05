Рубио и Нетаниягу обсудили ситуацию в Газе и "пошлины Трампа"

Государственный секретарь США Марко Рубио провел беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и подчеркнул поддержку Вашингтона еврейскому государству, сообщает Белый дом.

Согласно официальному заявлению Вашингтона, Рубио и Нетаниягу обсудили войну в секторе Газы и 17-процентные пошлины, введенные против Израиля президентом США Дональдом Трампом.

Ранее издание Axios написало: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу планирует посетить Белый дом в понедельник, 7 апреля. Если визит состоится, то Нетаниягу станет первым иностранным лидером, который лично встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы попытаться договориться о сделке по отмене тарифов. Ожидается, что лидеры также обсудят иранский ядерный кризис и войну в секторе Газы.