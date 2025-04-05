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Мир

Рубио и Нетаниягу обсудили ситуацию в Газе и "пошлины Трампа"

США
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 05 апреля 2025 г., 06:09 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 06:16
Государственный секретарь США Марко Рубио
AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

Государственный секретарь США Марко Рубио провел беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и подчеркнул поддержку Вашингтона еврейскому государству, сообщает Белый дом.

Согласно официальному заявлению Вашингтона, Рубио и Нетаниягу обсудили войну в секторе Газы и 17-процентные пошлины, введенные против Израиля президентом США Дональдом Трампом.

Ранее издание Axios написало: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу планирует посетить Белый дом в понедельник, 7 апреля. Если визит состоится, то Нетаниягу станет первым иностранным лидером, который лично встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы попытаться договориться о сделке по отмене тарифов. Ожидается, что лидеры также обсудят иранский ядерный кризис и войну в секторе Газы.

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 05 апреля 2025

Axios: Нетаниягу может встретиться с Трампом уже 7 апреля, если суд разрешит