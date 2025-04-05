Axios: Нетаниягу может встретиться с Трампом уже 7 апреля, если суд разрешит

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу планирует посетить Белый дом в понедельник, 7 апреля, пишет издание Axios со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Как отмечает автор публикации Барак Равид, если визит состоится уже 7 апреля, то Нетаниягу станет первым иностранным лидером, который лично встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы попытаться договориться о сделке по отмене тарифов. Ожидается, что лидеры также обсудят иранский ядерный кризис и войну в секторе Газы.

Второй визит Нетаниягу в Вашингтон после вступления Трампа в должность президента планировался на конец апреля, после окончания пасхальных каникул. Но во время пребывания Нетаниягу в Будапеште Трамп позвонил ему и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. В ходе разговора обсуждалась тема решения руководства Венгрии выйти из Международного уголовного суда. Однако Нетаниягу поднял также тему тарифов, пишет Axios.

В ответ Трамп предложил Нетаниягу приехать в Белый дом, чтобы обсудить этот вопрос, не назначив точной даты. Но несколько часов спустя Трамп сообщил журналистам на борту Air Force One, что Нетаниягу скоро посетит Вашингтон, "возможно, даже на следующей неделе". Это было неожиданно для многих, включая самого Нетаниягу. В пятницу, 4 апреля, во время обсуждений между Белым домом и офисом Нетаниягу идея более раннего визита начала обретать форму, говорится в публикации со ссылкой на информированные источники.

Белый дом и офис премьер-министра Израиля не комментируют эту публикацию.

Отметим, что для визита в Вашингтон 7 апреля Биньямину Нетаниягу, вернее его адвокатам, вновь придется просить судей о переносе очередных слушаний по его делам. И не факт, что суд даст согласие. Для согласования этого вопроса очень мало времени. А Нетаниягу планировал вернуться из Венгрии в Израиль только 6 апреля.