Минюст России обновил реестр "иностранных агентов"
время публикации: 04 апреля 2025 г., 21:29 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 22:11
Минюст России обновил реестр "иностранных агентов" и внес в него четверых человек.
В реестр попали: кинокритик Екатерина Барабаш; блогер и стример Алексей Губанов (JesusAVGN);
телеведущий, публицист и соучредитель движения "Европейский Петербург" Алексей Лушников;
музыкант Святослав (Слава) Толстой, живущий в Бостоне.
Также в реестр "иноагентов" внесено издание "Гласная", которое описывает себя как "социальный журналистский проект, направленный на преодоление стереотипов и продвижение гендерного равноправия в российском обществе".
В конце февраля Екатерину Барабаш задержали по подозрению в распространении "фейков" про армию из-за нескольких постов в фейсбуке. Суд отправил ее под домашний арест до 25 апреля, напоминает "Медуза".