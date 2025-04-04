Минюст России обновил реестр "иностранных агентов" и внес в него четверых человек.

В реестр попали: кинокритик Екатерина Барабаш; блогер и стример Алексей Губанов (JesusAVGN);

телеведущий, публицист и соучредитель движения "Европейский Петербург" Алексей Лушников;

музыкант Святослав (Слава) Толстой, живущий в Бостоне.

Также в реестр "иноагентов" внесено издание "Гласная", которое описывает себя как "социальный журналистский проект, направленный на преодоление стереотипов и продвижение гендерного равноправия в российском обществе".

В конце февраля Екатерину Барабаш задержали по подозрению в распространении "фейков" про армию из-за нескольких постов в фейсбуке. Суд отправил ее под домашний арест до 25 апреля, напоминает "Медуза".