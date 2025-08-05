Сотрудники ООН вынесли Гутерришу вотум недоверия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продвигает программу реформы этой международной организации. По его замыслу, она должна сделать ООН более эффективной и более актуальной в условиях меняющегося мира.

План, приуроченный к 80-летию ООН, называется UN80. Он предусматривает сокращение бюрократии, перенос агентств в более бедные страны, проверку многочисленных мандатов, выданных организации, а также структурную реорганизацию.

Как и можно было предположить, против плана выступили сотрудники ООН. Согласно проведенному среди низ опросу 72% считают сокращения неоправданными. 62% убеждены, что это не сделает ООН более эффективной. 73% выразили недовольство тем, что сокращения не коснутся руководства организации.

Как пишет "Исраэль а-Йом" на минувшей неделе в Женеве прошла ассамблея рабочего комитета сотрудников ООН с участием 600 делегатов. Они вынесли вотум недоверия как генеральному секретарю ООН, так и инициативе UN80. По их словам, UN80 пытается переложить на сотрудников вину за просчеты руководства.