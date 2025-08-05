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Мир

Сотрудники ООН вынесли Гутерришу вотум недоверия

ООН
время публикации: 05 августа 2025 г., 12:10 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 12:15
Сотрудники ООН вынесли Гутерришу вотум недоверия
AP Photo/John Minchillo, File

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продвигает программу реформы этой международной организации. По его замыслу, она должна сделать ООН более эффективной и более актуальной в условиях меняющегося мира.

План, приуроченный к 80-летию ООН, называется UN80. Он предусматривает сокращение бюрократии, перенос агентств в более бедные страны, проверку многочисленных мандатов, выданных организации, а также структурную реорганизацию.

Как и можно было предположить, против плана выступили сотрудники ООН. Согласно проведенному среди низ опросу 72% считают сокращения неоправданными. 62% убеждены, что это не сделает ООН более эффективной. 73% выразили недовольство тем, что сокращения не коснутся руководства организации.

Как пишет "Исраэль а-Йом" на минувшей неделе в Женеве прошла ассамблея рабочего комитета сотрудников ООН с участием 600 делегатов. Они вынесли вотум недоверия как генеральному секретарю ООН, так и инициативе UN80. По их словам, UN80 пытается переложить на сотрудников вину за просчеты руководства.

Мир
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