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Мир

Международный суд ООН: страны могут подавать в суд друг на друга из-за изменений климата

ООН
Климат
время публикации: 23 июля 2025 г., 19:59 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 20:05
Международный суд ООН: страны могут подавать в суд друг на друга из-за изменений климата
AP/Peter Dejong

Международный суд ООН постановил, что страны имеют право обращаться в суд с исками против других государств, которые, по их мнению, делают недостаточно или вовсе бездействуют в вопросах предотвращения изменения климата.

Сайт BBC отмечает, что при этом судьи признали: установить, кто именно несет ответственность за изменение климата, будет крайне сложно.

Решение носит консультативный характер и не имеет обязательной юридической силы, однако, по мнению экспертов, оно может повлечь за собой серьезные последствия.

Инициатором обращения в суд стала Генеральная ассамблея ООН в 2023 году – в ответ на многолетние призывы уязвимых островных государств, которым угрожает исчезновение в связи с повышением уровня моря.

Мир
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