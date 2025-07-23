Международный суд ООН: страны могут подавать в суд друг на друга из-за изменений климата

Международный суд ООН постановил, что страны имеют право обращаться в суд с исками против других государств, которые, по их мнению, делают недостаточно или вовсе бездействуют в вопросах предотвращения изменения климата.

Сайт BBC отмечает, что при этом судьи признали: установить, кто именно несет ответственность за изменение климата, будет крайне сложно.

Решение носит консультативный характер и не имеет обязательной юридической силы, однако, по мнению экспертов, оно может повлечь за собой серьезные последствия.

Инициатором обращения в суд стала Генеральная ассамблея ООН в 2023 году – в ответ на многолетние призывы уязвимых островных государств, которым угрожает исчезновение в связи с повышением уровня моря.