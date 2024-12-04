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Мир

Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия правительству

Франция
время публикации: 04 декабря 2024 г., 23:58 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 23:58
Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия правительству
Manon Cruz, Pool via AP

Депутаты Национального собрания Франции большинством голосов поддержали вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. За это решение проголосовал 331 парламентарий при необходимом минимуме в 289 голосов.

Это первый случай падения правительства Франции в результате вотума недоверия с 1962 года.

Теперь Мишель Барнье, находившийся на посту премьера 90 дней, должен уйти в отставку.

Согласно французской Конституции, новые выборы не могут быть назначены в течение года после предыдущих (последний раз парламентские выборы проводились в июне 2024 года).

Ожидается, что Барнье и его кабинет продолжат исполнять обязанности на время, пока президент Эммануэль Макрон будет искать нового премьера.

Эммануэль Макрон планирует выступить с обращением к нации в четверг, 5 декабря.

Мир
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