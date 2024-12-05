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Мир

Россия закрывает польское генконсульство в Санкт-Петербурге и высылает дипломатов

Россия
Польша
время публикации: 05 декабря 2024 г., 15:35 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 15:37
Россия закрывает польское генконсульство в Санкт-Петербурге и высылает дипломатов
Wikipedia.org. Фото: Peterburg23

Министерство иностранных дел России сообщило о закрытии генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. Три дипломатических сотрудника миссии объявлены персонами non grata.

"5 декабря в МИД России польской стороне передана нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры" на закрытие Варшавой Генерального консульства России в Познани Москва отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование Генконсульства Польши в Санкт-Петербурге", – говорится в заявлении.

Российское консульство в Познани было закрыто 30 октября 2024 года. Основанием для этого решения, заявил тогда министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, стала ведущаяся Россией против Польши "гибридная война". МИД РФ обещал дать симметричный ответ.

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