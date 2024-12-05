Скончался врач и писатель Анри Борлан, хранитель памяти о Холокосте, переживший Аушвиц

На 98-м году жизни скончался французский врач и писатель Анри Борлан – единственный из 6000 еврейских детей, депортированных из Франции в Аушвиц в 1942 году, которому удалось пережить войну.

Борлан, настоящее имя которого – Гирш, родился в Париже в 1927 году в семье портного Арона Борлана и Рахели Безнос, приехавшей во Францию из России. У него было восемь братьев и сестер.

Когда Германия напала на Францию, семья бежала из Парижа, перебравшись в окрестности Анжера. Анри начал учиться в католической школе, однако 15 июля 1942 года был арестован во время облавы гестапо. 20 июля его, вместе с отцом, сестрой Дениз и братом Бернаром депортировали в Аушвиц.

Его родственники погибли в лагере уничтожения, а Анри в течение нескольких лет переводили из лагеря в лагерь. Весной 1945 года он оказался в лагере Ордруф в Тюрингии. Его спас местный мясник-антифашист.

После войны Борлан вернулся во Францию, воссоединился с родственниками, пережившими войну, и выучился на врача, однако главной своей миссией он считал сохранение памяти о Холокосте. Он выступал с лекциями, писал о пережитом, снялся в нескольких документальных фильмах.

Накануне Второй Мировой войны во Франции проживало около 340000 евреев. 75000 из них, в том числе 11000 детей, были депортированы в лагеря уничтожения, где 72500 из них погибли.