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Антисемитская акция в Германии: к дому Прагера подкинули свиную голову

Германия
Антисемитизм
время публикации: 05 января 2025 г., 15:16 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 15:46
Антисемитская акция в Германии: к дому Прагера подкинули свиную голову
Wikipedia.org. Фото: BrThomas

В минувшие выходные, 3 или 4 января, неизвестные злоумышленники подкинули свиную голову к дому Прагера, который считается в городе Апольда (федеральная земля Тюрингия, восток ФРГ) местом памяти еврейских жертв нацистов, сообщает Bild.

Полиция проводит расследование по подозрению в разжигании межнациональной розни.

Премьер-министр Тюрингии Марио Фойгт и глава МВД региона Георг Майер выразили возмущение случившимся. "Мы решительно осуждаем осквернение дома Прагера в Апольде. Не должно быть места антисемитизму – ни в Апольде, ни где-либо еще в Тюрингии или в Германии", – говорится в их совместном заявлении.

"Дом Прагера" - двухэтажное здание на улице Бернхард-Прагер-Гассе, в котором в прошлом располагалась контора еврейского торговца Бернхарда Прагера (1888-1944). Вся семья Прагеров погибла во время Холокоста.

Мир
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