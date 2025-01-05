Антисемитская акция в Германии: к дому Прагера подкинули свиную голову

В минувшие выходные, 3 или 4 января, неизвестные злоумышленники подкинули свиную голову к дому Прагера, который считается в городе Апольда (федеральная земля Тюрингия, восток ФРГ) местом памяти еврейских жертв нацистов, сообщает Bild.

Полиция проводит расследование по подозрению в разжигании межнациональной розни.

Премьер-министр Тюрингии Марио Фойгт и глава МВД региона Георг Майер выразили возмущение случившимся. "Мы решительно осуждаем осквернение дома Прагера в Апольде. Не должно быть места антисемитизму – ни в Апольде, ни где-либо еще в Тюрингии или в Германии", – говорится в их совместном заявлении.

"Дом Прагера" - двухэтажное здание на улице Бернхард-Прагер-Гассе, в котором в прошлом располагалась контора еврейского торговца Бернхарда Прагера (1888-1944). Вся семья Прагеров погибла во время Холокоста.