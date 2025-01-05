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Мир

Украина объявила о наступлении ВСУ в Курской области

Война в Украине
Война в России
время публикации: 05 января 2025 г., 14:15 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 14:15
Украина объявила о наступлении ВСУ в Курской области
Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanised Brigade via AP

В воскресенье, 5 января, началось наступление Вооруженных сил Украины в Курской области РФ. Эту информацию подтвердил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В свою очередь, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что украинские военные атакуют российские силы на трех направлениях в Курской области. По его словам, для россиян это стало неожиданностью.

Минобороны РФ утверждает, что сегодня были отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. Сообщается также о перехватах БПЛА и ракет в Курской области.

Мир
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