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Мир

По данным exit polls, консерваторы потерпели сокрушительное поражение на выборах в Великобритании

время публикации: 05 июля 2024 г., 00:21 | последнее обновление: 05 июля 2024 г., 00:21
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер
AP Photo/Vadim Ghirda

По предварительным данным, Лейбористская партия уверенно лидирует на парламентских выборах, которые прошли в Великобритании 4 июля.

По данным exit polls, проведенных тремя ведущими телеканалами, лейбористы во главе с Киром Стармером получили 410 мест в парламенте. Правящая Консервативная партия во главе с Риши Сунаком получает 131 мандат, что на 234 меньше, чем пария имела на момент роспуска парламента.

Отметим, что данные exit polls соответствуют результатам опросов, проводившихся на выходе с избирательных участков. Причиной поражения консерваторов обозреватели назвали экономический кризис, отчасти спровоцированный выходом Великобритании из Евросоюз, а также общая невнятность политики и неспособность к принятию решений.

Лейбористы шли на выборы под лозунгом национального возрождения. После резни 7 октября, устроенной ХАМАСом, Кир Страмер выразил поддержку Израилю.

Мир
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Парламентские выборы в Великобритании: согласно опросам, консерваторов ждет разгром