По предварительным данным, Лейбористская партия уверенно лидирует на парламентских выборах, которые прошли в Великобритании 4 июля.

По данным exit polls, проведенных тремя ведущими телеканалами, лейбористы во главе с Киром Стармером получили 410 мест в парламенте. Правящая Консервативная партия во главе с Риши Сунаком получает 131 мандат, что на 234 меньше, чем пария имела на момент роспуска парламента.

Отметим, что данные exit polls соответствуют результатам опросов, проводившихся на выходе с избирательных участков. Причиной поражения консерваторов обозреватели назвали экономический кризис, отчасти спровоцированный выходом Великобритании из Евросоюз, а также общая невнятность политики и неспособность к принятию решений.

Лейбористы шли на выборы под лозунгом национального возрождения. После резни 7 октября, устроенной ХАМАСом, Кир Страмер выразил поддержку Израилю.