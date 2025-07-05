Поджог синагоги в Мельбурне, полиция разыскивает подозреваемого

Полиция Австралии разыскивает мужчину, подозреваемого в преднамеренном поджоге синагоги в Мельбурне вечером в пятницу, 4 июля. Поджог был совершен, когда в синагоге находились около 20 человек – евреи собрались к шаббатнему ужину.

Как отмечает агентство Reuters, пожарные, прибывшие на место происшествия, быстро потушили пламя, никто не пострадал.

Алекс Рывчин, содиректор Исполнительного совета австралийского еврейства (Executive Council of Australian Jewry), заявил: "Эти события являются серьезной эскалацией, направленной против нашей общины".