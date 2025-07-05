x
05 июля 2025
|
последняя новость: 06:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 июля 2025
|
05 июля 2025
|
последняя новость: 06:17
05 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Поджог синагоги в Мельбурне, полиция разыскивает подозреваемого

Антисемитизм
Пожары
Австралия
время публикации: 05 июля 2025 г., 05:02 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 05:30
Поджог синагоги в Мельбурне, полиция разыскивает подозреваемого
AP Photo/Andrew Brownbill

Полиция Австралии разыскивает мужчину, подозреваемого в преднамеренном поджоге синагоги в Мельбурне вечером в пятницу, 4 июля. Поджог был совершен, когда в синагоге находились около 20 человек – евреи собрались к шаббатнему ужину.

Как отмечает агентство Reuters, пожарные, прибывшие на место происшествия, быстро потушили пламя, никто не пострадал.

Алекс Рывчин, содиректор Исполнительного совета австралийского еврейства (Executive Council of Australian Jewry), заявил: "Эти события являются серьезной эскалацией, направленной против нашей общины".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 марта 2025

Полиция Австралии: предотвращенный "антисемитский теракт" имел уголовную подоплеку
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 февраля 2025

Австралийской медсестре, угрожавшей убить пациента-израильтянина, предъявлено обвинение