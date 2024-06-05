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Сенаторы США: "Мы будем поддерживать Израиль в противостоянии созданию палестинского государства"

время публикации: 05 июня 2024 г., 20:34 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 20:34
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон с Исраэлем Ганцем, Элианой Псантин и Рути Либерман.
Фото: пресс-служба Совета поселений Иудеи и Самарии

Глава Совета поселений и регионального совета Биньямин Исраэль Ганц, находящийся в эти дни в Вашингтоне, проводит серию встреч в Сенате и Конгрессе в рамках борьбы с инициативой администрации Байдена по созданию палестинского государства.

Пресс-служба Совета поселений Иудеи и Самарии сообщила, что Исраэль Ганц знакомил сенаторов и членов Конгресса с угрозами, связанными с признанием палестинского государства, подчеркнув, что эта инициатива приведет к усилению насилия и терроризма против Израиля.

Среди сенаторов, с которыми встретился Исраэль Ганц, были Майк Ли из Юты и Тед Круз из Техаса. Сенатор Ли заявил, что нет места для решения конфликта в формате двух государств и что США безоговорочно поддерживают Израиль. Он отметил необходимость обеспечения безопасности жителей Иудеи и Самарии и подчеркнул, что многие в Сенате и США стоят на стороне Израиля.

Сенатор Тед Круз выразил твердую поддержку поселениям в Иудее и Самарии. Ганц представил ему документы и исследования, показывающие, что Палестинская администрация финансирует теракты и террористов.

В ходе вчерашних встреч в Конгрессе Исраэль Ганц, глава международного отдела совета Биньямина Элиана Псантин и советник по связям с правительством Рути Либерман, пытались мобилизовать членов Конгресса проголосовать за законопроект, предусматривающий санкции против Международного уголовного суда в Гааге в случае принятия им мер против Израиля и его высокопоставленных чиновников. Ганц встретился с инициатором законопроекта, конгрессменом Дагом Ламборном. Законопроект был одобрен Конгрессом.

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