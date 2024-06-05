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Глава правительства Индии Моди подал в отставку

время публикации: 05 июня 2024 г., 14:45 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 14:49
Глава правительства Индии Моди подал в отставку
AP Photo/Manish Swarup

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал президенту Драупади Мурму прошение об отставке. Эта просьба была удовлетворена, однако правительство будет выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

Как ожидается, новое правительства, которое вновь возглавит Моди, будет приведено к присяге уже в ближайшие дни. Таким образом, лидер "Бхаратия джаната парти" останется премьер-министром на третий срок. За всю историю Индии это удавалось только Джавахарлалу Неру.

В парламенте Индии 543 депутата. БДП смогла обеспечить себе 240 мандатов, однако у возглавляемый этой партией блок "Национальный демократический альянс" получил 292 места, заручившись парламентским большинством.

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