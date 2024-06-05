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Палата представителей Конгресса США поддержала санкции против МУС

время публикации: 05 июня 2024 г., 10:43 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 10:48
Палата представителей Конгресса США поддержала санкции против МУС
Greg Nash/Pool via AP

Палата представителей американского Конгресса одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций против Международного уголовного суда в случае выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта.

В частности, сотрудникам суда, причастным к делу, будет запрещен въезд на территорию США.

Инициатива была выдвинута республиканцами. В ее поддержку выступили 247 конгрессменов, в том числе 42 демократа, занимающих произраильскую позицию. Однако 155 человек проголосовали против. Все они – демократы.

Предполагается, что законопроект будет заблокирован в Сенате, где у демократов большинство. Против принятия закона высказался и президент США Джо Байден. Таким образом, решение Палаты представителей имеет, скорее, декларативное значение.

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