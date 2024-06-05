Палата представителей Конгресса США поддержала санкции против МУС

Палата представителей американского Конгресса одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций против Международного уголовного суда в случае выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта.

В частности, сотрудникам суда, причастным к делу, будет запрещен въезд на территорию США.

Инициатива была выдвинута республиканцами. В ее поддержку выступили 247 конгрессменов, в том числе 42 демократа, занимающих произраильскую позицию. Однако 155 человек проголосовали против. Все они – демократы.

Предполагается, что законопроект будет заблокирован в Сенате, где у демократов большинство. Против принятия закона высказался и президент США Джо Байден. Таким образом, решение Палаты представителей имеет, скорее, декларативное значение.