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Глава МИД ЮАР о расследовании МУС: "Американские политики на очереди"

время публикации: 02 июня 2024 г., 10:13 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 10:23
Глава МИД ЮАР о расследовании МУС: "Американские политики на очереди"
AP Photo/Patrick Post, File

Министр иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор заявила, что государства и политики, помогающие "израильской военной машине", также могут быть обвинены в международных юридических инстанциях.

Это заявление было сделано в мечети Кейптауна, куда политик пришла в хиджабе и с палестинским платком – куфией. За спиной у Пандор был палестинский флаг, отмечает Институт исследований ближневосточных СМИ (MEMRI).

Ранее о возможности подобных обвинений предупреждал спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. "Он говорил, что если МУС сможет угрожать израильским лидерам, то американские будут на очереди. Наш ответ: конечно!", – сказала Пандор.

Она также заявила, что хотела бы плечом к плечу сражаться против "оккупации" в Рафиахе, однако сделать этого не позволяет географическое положение ЮАР.

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