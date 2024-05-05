Университет Брауна, согласившийся обсуждать бойкот Израиля, лишился крупного спонсора

Один из ведущих спонсоров Университета Брауна, предприниматель в области недвижимости Барри Штернлихт сообщил, что отказывается от финансовой поддержки университета из-за готовности администрации обсудить присоединение к бойкоту Израиля.

Университет, расположенный в штате Род-Айленд, стал первым высшим учебным заведением в США, согласившимся рассмотреть вопрос об академическом бойкоте Израиля. Решение предстоит принять совету управляющих, заседание которого состоится в июне.

"В соответствии с соглашением студенты демонтируют палаточный лагерь и обязуются до конца академического года воздержаться от действий, нарушающих кодекс университета", – сообщила Кристина Паксон, президент учебного заведения, входящего в Плющевую лигу.

Бизнесмен, чье состояние превышает три миллиарда долларов, назвал решение бессовестным. "Если люди игнорируют факты, никакого обсуждения быть не должно. Это не образование, это пропаганда", – сообщил 63-летний предприниматель.