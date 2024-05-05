МВД России объявило Зеленского в розыск

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. О местонахождении политиков предлагается сообщить в Донецкое городское управление МВД так называемой ДНР.

Согласно объявлению, Зеленский, 1978 года рождения, уроженец города Кривой Рог Днепропетровской области Украины, разыскивается по статье УК РФ. Конкретная статья уголовного розыска не называется – это обычая практика.

Пресс-служба украинского президента рекомендовала российскому МВД поискать совесть и здравый смысл.

"Объявление Зеленского в розыск свидетельствует об "отчаянии российской государственной машины и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания", – говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.