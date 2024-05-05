x
05 мая 2024
|
последняя новость: 09:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 мая 2024
|
05 мая 2024
|
последняя новость: 09:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

МВД России объявило Зеленского в розыск

время публикации: 05 мая 2024 г., 09:16 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 09:21
МВД России объявило Зеленского в розыск
Alessandro della Valle/Keystone via AP, Pool

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. О местонахождении политиков предлагается сообщить в Донецкое городское управление МВД так называемой ДНР.

Согласно объявлению, Зеленский, 1978 года рождения, уроженец города Кривой Рог Днепропетровской области Украины, разыскивается по статье УК РФ. Конкретная статья уголовного розыска не называется – это обычая практика.

Пресс-служба украинского президента рекомендовала российскому МВД поискать совесть и здравый смысл.

"Объявление Зеленского в розыск свидетельствует об "отчаянии российской государственной машины и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания", – говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 апреля 2024

Российский дипломат сравнил Израиль с Украиной, осудив "франкосаксонско-натаньяхскую банду"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 марта 2024

Зеленский: "Путин и другие подонки пытаются свалить все на кого-то еще"