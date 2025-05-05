"Репортеры без границ" провели в Париже пресс-конференцию с Екатериной Барабаш

В штаб-квартире организации "Репортеры без границ" (RSF) в Париже прессе представили российскую журналистку и кинокритика Екатерину Барабаш, которая скрылась из-под ареста в Москве и была 21 апреля объявлена российскими властями в розыск.

На официальном сайте организации "Репортеры без границ" рассказывается, что RSF координировала операцию по эвакуации журналистки из России, где Екатерине Барабаш грозило десятилетнее тюремное заключение. "Я сбежала, потому что у меня не было другого выбора. Журналистики в России больше не существует", – заявила Барабаш на пресс-конференции в понедельник, 5 мая.

"63-летняя журналистка, срезав электронный браслет с лодыжки и выбрав тайные маршруты, чтобы скрыться от пристальной слежки российских властей преодолела более 2 800 километров, – сказано в сообщении "Репортеров без границ". – Находившаяся перед этим под домашним арестом, она официально была объявлена в российский розыск с 21 апреля. После этой даты о ней не было никакой информации".

Напомним, Юрий Барабаш, сын журналистки, ранее сообщил, что его мама жива и здорова.

21 апреля пресс-служба ГУ ФСИН по Москве объявила, что Екатерина Барабаш скрылась из-под домашнего ареста и объявлена в розыск. "13 апреля сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции ГУ ФСИН посредством системы электронного мониторинга выявлено нарушение меры пресечения в виде домашнего ареста гражданкой Е.Барабаш. По прибытии по месту исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста гражданки Е.Барабаш дома обнаружено не было", – говорилось в сообщении в пресс-службе ГУ ФСИН.

Екатерина Барабаш была отправлена под домашний арест 26 февраля – до 25 апреля 2025 года, по решению Дорогомиловского суда Москвы.

Ранее Екатерине Барабаш, задержанной 25 февраля, предъявили обвинение в "распространении фейков о вооруженных силах РФ". ТАСС приводил следующее заявление Следственного комитета РФ: "Следственными органами СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении Екатерины Барабаш. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). С ней проведены следственные действия, в ходе допроса она признала вину в полном объеме". В другом сообщении ТАСС было сказано, что Екатерине Барабаш за антивоенные публикации в соцсетях грозит до 10 лет лишения свободы.

Екатерина Барабаш – журналистка и кинокритик. Родилась 26 апреля 1961 года в Харькове. Работала в таких изданиях как "Интерфакс" (откуда была уволена за несогласие с политикой российской власти в 2016 году), Forbes, "Независимая газета", "Общая газета", "Такие дела", газете "День", на радиостанции "Свобода". Является сотрудницей издания Republic.