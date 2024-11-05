Трамп: "Мой противник – демократическая система зла"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп завершил избирательную кампанию митингом в городе Гранд-Рэпидз, штат Мичиган. Он заявил, что его противник – "демократическая система зла".

"Мы победим коррумпированную вашингтонскую систему. Мой противник – не Камала Харрис, а демократическая система зла. Они злодеи. Но молчаливое большинство вернулось, и завтра вы должны отправиться голосовать", – заявил он в речи, начавшейся уже после полуночи.