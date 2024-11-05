Инженер "Уралвагонзавода" приговорен к 16 годам лишения свободы за госизмену

Свердловский областной суд приговорил с 16 годам лишения свободы 32-летнего инженера-технолога "Уралвагонзавода" Данила Мухаметова, признанного виновным в государственной измене. Мухаметов также должен будет выплатить штраф в размере 300000 рублей.

Согласно материалам дела, Мухаметов вместе со своей женой Викторией, работавшей оператором на "Уралвагонзаводе", с сентября 2022 года по март 2023 года за деньги собрал и передал спецслужбам Украины сведения военно-технического характера, которые могут угрожать безопасности Российской Федерации.

Как пишет екатеринбургский портал It's my city, Мухаметов частично признал вину. Гособвинитель запросил для него 17 лет колонии строгого режима. Дело жены, признавшейся в получении 100000 рублей за переданные Украине чертежи, выделено в отдельное производство.

Расположенный в Нижнем Тагиле "Уралвагонзавод" – одно из крупнейших оборонных предприятий России и крупнейший в мире производитель бронетанковой техники.