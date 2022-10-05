Названы имена лауреатов Нобелевской премии 2022 года в области химии
В среду, 5 октября, в Стокгольме Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии по химии.
Лауреатами премии стали Каролин Рут Бертоцци (США), Мортен П. Мелдал (Дания) и Карл Барри Шарплесс (США). Премия присуждена им "за развитие клик-химии и биоортогональной химии".
6 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 7 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 10 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").
Напомним, что в прошлом году лауреатами Нобелевской премии по химии стали Бенджамин Лист (Германия) и Дэвид Макмиллан (Великобритания-США). Премия была присуждена им "за развитие асимметричного органокатализа".
Лауреаты Нобелевской премии 2022 года
В области медицины и физиологии. Сванте Паабо (Швеция) "за его открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека".
В области физики. Ален Аспект (Франция), Джон Ф. Клаузер (США) и Антон Цайлингер (Австрия) "за эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и новаторские работы по квантовой информатике".
В области химии. Каролин Рут Бертоцци (США), Мортен П. Мелдал (Дания) и Карл Барри Шарплесс (США) "за развитие клик-химии и биоортогональной химии".
Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике
Нобелевская премия по медицине за 2022 год присуждена за изучение генетических основ эволюции человека: отец лауреата получил "нобеля" 40 лет назад