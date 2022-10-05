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    В мире

    Названы имена лауреатов Нобелевской премии 2022 года в области химии

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    Названы имена лауреатов Нобелевской премии 2022 года в области химии
    AP Photo/Fernando Vergara, File

    В среду, 5 октября, в Стокгольме Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии по химии.

    Лауреатами премии стали Каролин Рут Бертоцци (США), Мортен П. Мелдал (Дания) и Карл Барри Шарплесс (США). Премия присуждена им "за развитие клик-химии и биоортогональной химии".

    6 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 7 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 10 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

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    Напомним, что в прошлом году лауреатами Нобелевской премии по химии стали Бенджамин Лист (Германия) и Дэвид Макмиллан (Великобритания-США). Премия была присуждена им "за развитие асимметричного органокатализа".

    Лауреаты Нобелевской премии 2022 года

    В области медицины и физиологии. Сванте Паабо (Швеция) "за его открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека".

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    В области физики. Ален Аспект (Франция), Джон Ф. Клаузер (США) и Антон Цайлингер (Австрия) "за эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и новаторские работы по квантовой информатике".

    В области химии. Каролин Рут Бертоцци (США), Мортен П. Мелдал (Дания) и Карл Барри Шарплесс (США) "за развитие клик-химии и биоортогональной химии".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 4 Октября 2022
    Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике
    // https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 3 Октября 2022
    Нобелевская премия по медицине за 2022 год присуждена за изучение генетических основ эволюции человека: отец лауреата получил "нобеля" 40 лет назад
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