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В Мичигане в дом раввина ворвался вооруженный пистолетом злоумышленник

время публикации: 05 октября 2024 г., 09:49 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 10:08
В Мичигане в дом раввина ворвался вооруженный пистолетом злоумышленник
AP Photo/Brandon Wade, File

В полицию Саутфилда, штат Мичиган, поступило сообщение о том, что в дом местного раввина, отмечавшего в своем доме вместе с группой студентов Мичиганского университета праздник Рош а-Шана, ворвался вооруженный злоумышленник, сообщает Mlive.

По словам свидетелей происшествия, мужчина был вооружен пистолетом, он вошел через заднюю дверь и потребовал "отдать ему все". Однако, когда присутствовавшие бросились к выходу, он, судя по всему, не предпринял ничего, чтобы навредить им. Злоумышленник также успел сбежать до прибытия полиции.

Личность мужчины с пистолетом установлена.

Вторжение в дом последовало за многочисленными антисемитскими нападениями на территории кампуса Мичиганского университета.

Мир
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