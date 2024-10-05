В Мичигане в дом раввина ворвался вооруженный пистолетом злоумышленник

В полицию Саутфилда, штат Мичиган, поступило сообщение о том, что в дом местного раввина, отмечавшего в своем доме вместе с группой студентов Мичиганского университета праздник Рош а-Шана, ворвался вооруженный злоумышленник, сообщает Mlive.

По словам свидетелей происшествия, мужчина был вооружен пистолетом, он вошел через заднюю дверь и потребовал "отдать ему все". Однако, когда присутствовавшие бросились к выходу, он, судя по всему, не предпринял ничего, чтобы навредить им. Злоумышленник также успел сбежать до прибытия полиции.

Личность мужчины с пистолетом установлена.

Вторжение в дом последовало за многочисленными антисемитскими нападениями на территории кампуса Мичиганского университета.