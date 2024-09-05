Голливудские звезды призвали Байдена прекратить "незаконные поставки оружия Израилю"

Члены сообщества актеров и кинематографистов Artists4Ceasefire 5 сентября обратились к президенту США Джо Байдену с требованием прекратить поставки оружия Израилю, "нарушающие законодательство США и международное право".

Авторы петиции утверждают, что американское оружие используется Израилем для "серьезных нарушений прав человека", в том числе для нападений на школы и больницы.

На заглавной странице проекта, существующего уже несколько месяцев, утверждается, что "любая жизнь бесценна, вне зависимости от веры и цвета кожи", а также говорится о том, что члены актерского сообщества осуждают убийство палестинских и израильских мирных жителей.

Среди поддержавших обращение к Байдену – Марк Руффало, Махершала Али, Синтия Никсон, Илана Глейзер и другие.

Отметим, что на последнюю церемонию вручения "Оскара" многие актеры пришли со значком Artists4Ceasefire.