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Председатель СБ ООН выразил опасение, что власти Израиля арестуют Юли Новак из "Бецелем"

время публикации: 05 сентября 2024 г., 20:46 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 20:46
Председатель СБ ООН выразил опасение, что власти Израиля арестуют Юли Новак из "Бецелем"
AP Photo/Julie Jacobson

Председатель Совета безопасности ООН в разговоре с израильской делегацией выразил обеспокоенность по поводу возможного ареста в Израиле гендиректора организации "Бецелем" Юли Новак.

По информации Ynet, представители СБ ООН утверждали, что у них имеется информация о намерении властей Израиля задержать Новак, а поводом для этого является ее выступление на заседании совбеза, которое было посвящено судьбе похищенных израильтян и на котором Новак обвинила Израиль в "каждодневных военных преступлениях".

Постпред Израиля Дани Данон в беседе с представителями ООН заявил, что арест Новак исключен, так как Израиль является демократическим государством. При этом он отметил, что "те, кто распространяют ложь о Государстве Израиль и ЦАХАЛе, должны знать, что у государства есть право ответить им".

На вчерашнем заседании совбеза Дани Данон не стал комментировать слова Новак, чтобы не отклоняться от главной темы. Однако в своем Х-блоге он подверг ее выступление резкой критике, в частности то, что она в своем выступлении полностью проигнорировала то, что похищенные израильтяне все еще удерживаются террористами. "Я никогда не понимал, откуда взялись евреи, сотрудничавшие с нацистами. Но похоже и сегодня есть те, кто выбирает сторону кровожадных террористов", – написал он.

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