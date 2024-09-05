Председатель СБ ООН выразил опасение, что власти Израиля арестуют Юли Новак из "Бецелем"
Председатель Совета безопасности ООН в разговоре с израильской делегацией выразил обеспокоенность по поводу возможного ареста в Израиле гендиректора организации "Бецелем" Юли Новак.
По информации Ynet, представители СБ ООН утверждали, что у них имеется информация о намерении властей Израиля задержать Новак, а поводом для этого является ее выступление на заседании совбеза, которое было посвящено судьбе похищенных израильтян и на котором Новак обвинила Израиль в "каждодневных военных преступлениях".
Постпред Израиля Дани Данон в беседе с представителями ООН заявил, что арест Новак исключен, так как Израиль является демократическим государством. При этом он отметил, что "те, кто распространяют ложь о Государстве Израиль и ЦАХАЛе, должны знать, что у государства есть право ответить им".
На вчерашнем заседании совбеза Дани Данон не стал комментировать слова Новак, чтобы не отклоняться от главной темы. Однако в своем Х-блоге он подверг ее выступление резкой критике, в частности то, что она в своем выступлении полностью проигнорировала то, что похищенные израильтяне все еще удерживаются террористами. "Я никогда не понимал, откуда взялись евреи, сотрудничавшие с нацистами. Но похоже и сегодня есть те, кто выбирает сторону кровожадных террористов", – написал он.
מזעזע!
בזמן שהחטופים שלנו מוחזקים במנהרות טרור בתנאים תת אנושיים, חיזבאללה יורים טילים ללא הפסקה על הצפון, ובכל יום מבוצעים פיגועים כנגד יהודים על ידי פלסטינים ביהודה ושומרון, יולי נובק, מנכ״לית הארגון @btselem, הגיעה לתדרך את מועצת הביטחון בדיון בנושא החטופים. היא התעלמה… pic.twitter.com/rmeDrnhXaf— Danny Danon דני דנון (@dannydanon) September 4, 2024