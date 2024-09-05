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Стрелок из школы в штате Джорджия – 14-летний ученик, названы имена погибших

время публикации: 05 сентября 2024 г., 15:43 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 15:43
Стрелок из школы в штате Джорджия – 14-летний ученик, названы имена погибших
AP Photo/Jeff Amy

Названо имя стрелка, открывшего 4 сентября огонь в школе "Апалачи" в городе Уиндер, штат Джорджия. Это 14-летний ученик школы Кольт Грей. Стрелок сдался полиции, ему будут предъявлены обвинения в убийстве.

Называются имена четырех погибших. Двое из них – учителя: Кристина Ираими и Ричард Эспинуолл. Еще двое – школьники, которым также 14 лет: Мейсон Шермерхорн и Кристиан Ангуло. Еще 30 человек получили ранения, в их числе также есть взрослые и дети.

Как выяснилось, Грей попадал в зону внимания правоохранительных органов. В 2023 году Кольт допрашивался в связи с анонимными сообщениями, что он намерен устроить стрельбу в школе. Во время допроса он отрицал подозрения и был отпущен.

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