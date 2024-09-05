Теракт в Мюнхене был осуществлен 18-летним австрийцем с "боснийскими корнями"

Следственные органы Германии полагают, что стрельба возле консульства Израиля в Мюнхене была попыткой теракта. Об этом написало издание Focus-Online.

Издание Salzburger Nachrichten пишет, что нападение было осуществлено 18-летним австрийцем (он был застрелен полицейскими). Про стрелка известно, что он родился и вырос в Зальцбурге, имеет "боснийские корни". В последние годы проживал с родителями в Ноймаркт-ам-Валлерзе. Мэр города Дэвид Эггер-Кранцингер заявил журналистам, что новость повергла в шок всех жителей. "И это показывает, как быстро терроризм может проникнуть в нашу среду", – сказал мэр.

Salzburger Nachrichten пишет, что стрелок был вооружен винтовкой, хотя ему было запрещено владеть оружием, и запрет должен был действовать до начала 2028 года. В феврале 2023 года молодой человек подозревался в нанесении телесных повреждений и угрозах в адрес сокурсников. В ходе расследования выяснилось, что он искал в интернете информацию о взрывчатых веществах и оружии, интересовался радикальным исламом. Но несмотря на все это, в полиции решили, что он не представляет серьезной угрозы безопасности, за нем не было установлено наблюдение. А в апреле 2023 года прокуратура Зальцбурга закрыло открытое против него дело.

Focus-Online сообщает, что после теракта в Мюнхене министр внутренних дел Австрии сообщил о повышении уровня безопасности в стране. Усилена охрана еврейских объектов.

В четверг, 5 сентября, рядом с консульством Израиля в Мюнхене была открыта стрельба. Вооруженный винтовкой мужчина стрелял в сторону полицейского поста на входе в Мемориальный центр, посвященный жертвам нацизма. По данным следствия, террорист приехал в Мюнхен из Ноймаркт-ам-Валлерзе на личном автомобиле.

Следует отметить, что 5 сентября – годовщина теракта на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, жертвами палестинских террористов стали 11 членов израильской спортивной делегации.

Министерство иностранных дел Израиля передало, что, в связи с траурной датой, дипломатическая миссия была закрыта, среди сотрудников консульства пострадавших нет.