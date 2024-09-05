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Мир

Путин пошутил, что поддерживает кандидатуру Харрис на пост президента США

время публикации: 05 сентября 2024 г., 12:02 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 12:04
Путин пошутил, что поддерживает кандидатуру Харрис на пост президента США
Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, иронично заявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на пост президента США.

По словам российского лидера, ранее он поддерживал Джо Байдена, но, когда того "сняли с гонки", Байден призвал своих сторонников поддержать Харрис. Путин заявил, что и так намерен поступить.

Она так выразительно и заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у нее все хорошо, то она воздержится от введения санкций против России", сказал Путин, обвинив Дональда Трампа в введении рекордного числа антироссийских санкций.

Говоря же серьезно, Путин сказал, что выбор будет делать американский народ, и Россия с уважением отнесется к этому выбору.

Мир
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