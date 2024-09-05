Путин пошутил, что поддерживает кандидатуру Харрис на пост президента США

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, иронично заявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на пост президента США.

По словам российского лидера, ранее он поддерживал Джо Байдена, но, когда того "сняли с гонки", Байден призвал своих сторонников поддержать Харрис. Путин заявил, что и так намерен поступить.

Она так выразительно и заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у нее все хорошо, то она воздержится от введения санкций против России", сказал Путин, обвинив Дональда Трампа в введении рекордного числа антироссийских санкций.

Говоря же серьезно, Путин сказал, что выбор будет делать американский народ, и Россия с уважением отнесется к этому выбору.