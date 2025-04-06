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Мир

CNN: миллионы людей в США и других странах приняли участие в акциях против политики Трампа

США
Дональд Трамп
Акции протеста
время публикации: 06 апреля 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 09:41
На акции протеста в Нью-Йорке. 5 апреля 2025 года
AP Photo/Andres Kudacki

В субботу, 5 апреля, во всех 50 американских штатах и в других странах мира прошли массовые акции протеста политики президента США Дональда Трампа. По оценке CNN, в общей сложности в них приняли участие миллионы людей.

Манифестации проходили в столицах штатов и Нью-Йорке, федеральных зданиях, офисах Конгресса, штаб-квартирах социального страхования, парках и др. В общей сложности в США состоялись почти 1500 акций протеста. Кроме того, проходили демонстрации в Лондоне, Париже и других городах мира.

Главными лозунгами были требования "положить конец захвату власти миллиардерами и безудержной коррупции администрации Трампа", прекратить сокращения федеральных средств на Medicaid (комплексная программа медицинского страхования для людей с низким доходом) и на социальное обеспечение.

По данным Indivisible, среди инициаторов массового протеста организации по защите гражданских прав, ветераны, группы по защите прав женщин, профсоюзы и защитники прав ЛГБТК+.

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