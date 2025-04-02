Politico: Трамп сообщил окружению, что в ближайшие недели Маск покинет госслужбу

По информации издания Politico, президент США Дональд Трамп сообщил своему ближайшему окружению, что в ближайшие недели Илон Маск сложит с себя обязанности, которые он выполнял в администрации.

Три источника в окружении Трампа сообщили изданию, что президент по-прежнему доволен Маском и его департаментом государственной эффективности (DOGE), но недавно они оба решили, что Маску пора вернуться в бизнес.

Один из источников в администрации Белого дома предположил, что Маск, скорее всего, останется неофициальным советником и продолжит время от времени появляться в Белом доме. Другой собеседник издания сказал: "Любой, кто думает, что Маск полностью исчезнет с орбиты Трампа, ошибается".

Маск в администрации имеет статус особого государственного служащего, это временная работа, контракт заключается на 130 дней. Этот срок истечет в конце мая – в начале июня. Источники Politico полагают, что именно тогда миллиардер покинет Белый дом.