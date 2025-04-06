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Генштаб ВСУ: сбиты 40 из 109 российских БПЛА, перехвачены 13 из 23 ракет

Война в Украине
время публикации: 06 апреля 2025 г., 10:44 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 10:50
Генштаб ВСУ: сбиты 40 из 109 российских БПЛА, перехвачены 13 из 23 ракет
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 6 апреля года российские военные выпустили по Украине 109 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов, а также 23 ракеты разных типов.

Украинские ПВО перехватили 40 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 53 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины без причинения ущерба.

Российскими военными были выпущены: 9 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, 8 крылатых ракет "Калибр"; 6 баллистических ракет "Искандер-М".

Удалось перехватить: 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ; 6 крылатых ракет "Калибр"; 1 баллистическую ракету "Искандер-М".

В результате российской атаки причинен ущерб в Киевской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Николаевской областях.

Мир
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