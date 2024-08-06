В Бангладеш распущен парламент, полицейские объявили забастовку

Через сутки после бегства из Бангладеш премьер-министра Шейх Хасины президент Мохаммад Шахабуддин принял решение о роспуске парламента – это было одним из основных требований манифестантов. Он также распорядился освободить из-под домашнего ареста лидера оппозиции Халеду Зию.

За месяц антиправительственных выступлений было убито около 400 человек, в том числе десятки полицейских. Сотни полицейских участков сожжены. Ассоциация сотрудников полиции объявила бессрочную забастовку "пока полицейским не будет возвращено ощущение безопасности".

Напомним: студенческие организации, возглавляющие оппозиционные протесты в Бангладеш, заявили, что для них неприемлемо военное руководство, сформированное после бегства из страны Шейх Хасины.

Улицы столицы Бангладеш Даки напоминают поле боя. Разграблены не только магазины, но и дворец премьер-министра. Мародеры хвастаются трофеями: мебелью, вентиляторами, лампочками, украденной из дворца мебелью.