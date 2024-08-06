Камала Харрис выдвинула губернатора Миннесоты Тима Уолза кандидатом в вице-президенты
время публикации: 06 августа 2024 г., 17:07 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 17:16
Вице-президент США Камала Харрис, вероятный кандидат в президенты от Демократической партии, выбрала своим кандидатом в вице-президенты Тима Уолза, губернатора Миннесоты. Об этом сообщают CNN и Associated Press.
Как сообщает "Голос Америки", Харрис и Уолз отправляются в предвыборное турне по семи штатам. Они посетят Пенсильванию, Висконсин, Мичиган, Северную Каролину, Джорджию, Аризону и Неваду.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 августа 2024