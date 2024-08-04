Харрис выбирает кандидата в вице-президенты, среди финалистов – губернатор Пенсильвании Шапиро

Вице-президент США Камала Харрис, официально выдвинутая Демократической партией в качестве кандидата на пост президента, проведет 4 августа финальные беседы с возможными кандидатами в вице-президенты США. Решение может серьезно повлиять на ее электоральные перспективы.

Основными кандидатами являются губернатор Миннесоты Тим Уолц, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и сенатор от штата Аризона Марк Келли, бывший астронавт NASA. Все они – белые мужчины с центристскими взглядами, способные привести как избирателей, так и спонсоров.

Как отмечает телеканал CNN, среди основных критериев Харрис будут компетенция, "химия" – то есть ее совместимость с кандидатом и система ценностей.

Главой неформальной комиссии по отбору называют Эрика Холдера, занимавшего пост министра юстиции в администрации Барака Обамы. Участвует в ней и супруг вице-президента Дуг Эмхофф, который при Обаме входил в руководство минюста. Президент Джо Байден в процессе не участвует.

Добавим: одним из ключевых штатов, которым предстоит определить следующего обитателя Белого дома, является Пенсильвания. Это повышает шансы Шапиро стать первым евреем – кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии. Первым демократическим кандидатом в 2000 году стал Джо Либерман.