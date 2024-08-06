Камала Харрис заручилась поддержкой 99% делегатов демократической конференции

Национальный комитет Демократической партии сообщил о завершении онлайн голосования делегатов партийной конференции по вопросу о кандидатуре на пост президента. Вице-президент Камала Харрис заручилась поддержкой 3923 делегатов, то есть 99% участников конференции.

Мероприятие, которое пройдет в середине августа в Чикаго, станет демонстрацией единства партии, которая еще несколько недель была расколота по вопросу о поддержке кандидатуры нынешнего президента Джо Байдена.

После того, как глава государства заявил об отказе баллотироваться и поддержал кандидату Харрис, она стала единственным кандидатом. За короткий срок ей удалось ликвидировать отставание от республиканца Дональда Трампа и мобилизовать более 200 миллионов долларов на ведение кампании.