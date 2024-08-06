x
06 августа 2024
|
последняя новость: 12:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 августа 2024
|
06 августа 2024
|
последняя новость: 12:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Камала Харрис заручилась поддержкой 99% делегатов демократической конференции

время публикации: 06 августа 2024 г., 11:21 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 11:23
Камала Харрис заручилась поддержкой 99% делегатов демократической конференции
AP Photo/John Bazemore

Национальный комитет Демократической партии сообщил о завершении онлайн голосования делегатов партийной конференции по вопросу о кандидатуре на пост президента. Вице-президент Камала Харрис заручилась поддержкой 3923 делегатов, то есть 99% участников конференции.

Мероприятие, которое пройдет в середине августа в Чикаго, станет демонстрацией единства партии, которая еще несколько недель была расколота по вопросу о поддержке кандидатуры нынешнего президента Джо Байдена.

После того, как глава государства заявил об отказе баллотироваться и поддержал кандидату Харрис, она стала единственным кандидатом. За короткий срок ей удалось ликвидировать отставание от республиканца Дональда Трампа и мобилизовать более 200 миллионов долларов на ведение кампании.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 августа 2024

Харрис выбирает кандидата в вице-президенты, среди финалистов – губернатор Пенсильвании Шапиро
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 августа 2024

Камала Харрис стала кандидатом в президенты США от Демократической партии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 августа 2024

Дональд Трамп усомнился в расовой идентичности Камалы Харрис