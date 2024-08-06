В ночь на 6 августа российская армия нанесла ракетный удар по Киеву и пригороду. В украинской столице работали силы ПВО.

Киевская городская военная администрация (КГВА) сообщила, что в городе не зафиксировано разрушений и нет информации о пострадавших.

"В понедельник около 23:00 враг нанес ракетный удар в направлении Киева и пригорода. По предварительной информации, агрессор применил баллистическое вооружение типа Искандер-М или KN-23", – цитирует "Интерфакс-Украина" начальника КГВА Сергея Попко.