Российская армия нанесла ракетный удар по Киеву
время публикации: 06 августа 2024 г., 00:21 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 00:21
В ночь на 6 августа российская армия нанесла ракетный удар по Киеву и пригороду. В украинской столице работали силы ПВО.
Киевская городская военная администрация (КГВА) сообщила, что в городе не зафиксировано разрушений и нет информации о пострадавших.
"В понедельник около 23:00 враг нанес ракетный удар в направлении Киева и пригорода. По предварительной информации, агрессор применил баллистическое вооружение типа Искандер-М или KN-23", – цитирует "Интерфакс-Украина" начальника КГВА Сергея Попко.
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