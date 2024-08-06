Власти Нигера сообщило о разрыве дипломатических отношений с Украиной

Во вторник, 6 августа, правительство Нигера объявило о "немедленном" разрыве дипломатических отношений с Украиной, обвинив Киев в поддержке "вооруженных сепаратистов".

Телеканал "Аль-Арабия" передал, что официальный представитель властей Амаду Абдраман зачитал решение правительства по государственному телевидению. Он также сообщил, что Ниамей решил обратиться в Совет безопасности ООН с жалобой "на украинскую агрессию".

Нигер пошел на разрыв дипотношений с Украиной через два дня после того, как о подобном шаге объявили власти Мали.