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Мир

Власти Нигера сообщило о разрыве дипломатических отношений с Украиной

время публикации: 06 августа 2024 г., 23:32 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 23:32
Власти Нигера сообщило о разрыве дипломатических отношений с Украиной
AP Photo/Sam Mednick

Во вторник, 6 августа, правительство Нигера объявило о "немедленном" разрыве дипломатических отношений с Украиной, обвинив Киев в поддержке "вооруженных сепаратистов".

Телеканал "Аль-Арабия" передал, что официальный представитель властей Амаду Абдраман зачитал решение правительства по государственному телевидению. Он также сообщил, что Ниамей решил обратиться в Совет безопасности ООН с жалобой "на украинскую агрессию".

Нигер пошел на разрыв дипотношений с Украиной через два дня после того, как о подобном шаге объявили власти Мали.

Мир
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Власти Мали объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной